Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #Ligue1 | @PSG_inside, domani possibile incontro decisivo per #Scamacca con i suoi agenti e col… - DiMarzio : .@PSG_inside e @SassuoloUS continuano a trattare per #Scamacca, ma c'è ancora distanza tra le parti #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | Il @PSG_inside ha incontrato il @SassuoloUS a Milano per #Scamacca: non c'è ancora accordo - sportli26181512 : Sassuolo, il Psg si allontana da Scamacca?: Il Sassuolo ha ricevuto dal Psg un'ultimatum; i parigini chiedono al cl… - Flo60641628 : RT @Paristeamfr: PSG : Scamacca, Campos fixe un ultimatum à Sassuolo ! -

Ilha dato un ultimatum alper Scamacca . I parigini sono ancora interessati alla punta azzurra, nonostante l'acquisto di Ekitike , ma non sono disposti a spendere 45 milioni di euro per ...Wijnaldum stuzzica lo Special One, ma non è un'operazione semplice per via dell'ingaggio nonostante il 50% potrebbe essere pagato dal, Dionisi : " Per Frattesi un'estate impegnativa, è ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Dybala Roma, l’attaccante argentino dice si alla possibilità di trasferirsi nel club giallorosso. Finita la telenovela sul futuro Dopo l’infinita ed estenuante attesa, Paulo Dybala si sarebbe deciso ...