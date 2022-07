Sampdoria | pazienza persa su Thorsby | il norvegese può finire fuori rosa

(Di domenica 17 luglio 2022) Laavrebbe perso laper quanto riguardae ora ilpotrebbeIn casaè scoppiato il caso Morten. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, il padre-agente del centrocampista blucerchiato avrebbe intimato al club di cederlo allo Union Berlin per 3.5 milioni di euro in modo da aumentare l’ingaggio del figlio. La, già infastidita dal rifiuto didi trasferirsi alla Salernitana per sei milioni di euro, ha perso lae ha minacciato di metterlo. La situazione resta tesa. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS ...

La Sampdoria avrebbe perso la pazienza per quanto riguarda Thorsby e ora il norvegese potrebbe finire fuori rosa In casa Sampdoria è scoppiato il caso Morten Thorsby. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, il padre-agente del centrocampista blucerchiato avrebbe intimato al club di cederlo allo Union Berlin per 3.5 milioni di euro in modo da aumentare l'ingaggio del figlio. La Sampdoria, già infastidita dal rifiuto di Thorsby di trasferirsi alla Salernitana per sei milioni di euro, ha perso la pazienza e ha minacciato di metterlo fuori rosa. La situazione resta tesa. Il Torino potrebbe venire in soccorso della Sampdoria nel caso Thorsby: ipotesi scambio con Linetty. I dettagli Non è un mistero che Karol Linetty voglia tornare alla Sampdoria ed è evidente che ci sia interesse reciproco.