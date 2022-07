SAMBA AZZURRA! L’Italia tritura il Brasile e vince la Nations League di volley per la prima volta! Egonu e Bosetti superstar!

(Di domenica 17 luglio 2022) La Nazionale italiana femminile sale per lavolta nella sua storia sul gradino più alto dellaball: la squadra allenata dal CT Davide Mazzanti prosegue il ciclo dopo la vittoria degli ultimi Europei, dominando il match decisivo contro il, chiudendo sul punteggio di 3-0 (25-23, 25-22, 25-22). Grande inizio per le azzurre, che si portano immediatamente sul 10-3, esprimendo unperfetto ed approfittando di unun po’ distratto nelle fasi iniziali. Orro continua a gestire perfettamente le sue attaccanti con Paolache inizia a far vedere lampi del suo strapotere fisico ed atletico. Fila tutto liscio per, fino al 23-18, quando le brasiliane tentano la disperata rimonta. Un ...

Pubblicità

OA Sport

Nel terzo parziale arriva la prevedibile reazione delle verdeoro che per la prima volta partono forte nelle prime fasi. L'equilibrio dura fino al 12 - 12, quando l'Italia infila tre punti consecutivi ...... è stata avvistata in swimsuit grafica Toile de Jouy bianca e(il modello si chiama Fawn ... tenuti su dalla cintura in pelle di B - Low the Belt, e ai piedi un paio di sneakers , le... SAMBA AZZURRA! L'Italia tritura il Brasile e vince la Nations League di volley femminile per la prima volta! Egonu e Bosetti incantano! La Nazionale italiana femminile sale per la prima volta nella sua storia sul gradino più alto della Volleyball Nations League: la squadra allenata dal CT Davide Mazzanti prosegue il ciclo dopo la vitt ...Zé Lucas e Alisson Maciel autori di sette delle 11 reti con cui è stata piegata la resistenza di Terracina. Grande entusiasmo sugli spalti del bagno Flora ...