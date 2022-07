Salvini e Berlusconi: pronti al voto. Saliti a mille i sindaci pro-Draghi. Rinviata a lunedì pomeriggio assemblea M5s (Di domenica 17 luglio 2022) I leader di Lega e Fi si sono incontrati a villa Certosa in Sardegna. D’Incà chiede una tregua tra Conte e il premier. assemblea parlamentari M5s Rinviata a lunedì pomeriggio Leggi su ilsole24ore (Di domenica 17 luglio 2022) I leader di Lega e Fi si sono incontrati a villa Certosa in Sardegna. D’Incà chiede una tregua tra Conte e il premier.parlamentari M5s

Agenzia_Ansa : FLASH I La cristi di Governo, Berlusconi e Salvini: 'Rotto il patto di fiducia, pronti al voto' #ANSA - AlexBazzaro : Vertice #Salvini-#Berlusconi: 'Siamo pronti ad andare anche alle elezioni a brevissima scadenza.' - borghi_claudio : @amicodimilano @BabiucGeorgel @todorov_denis No non eravamo pronti. Mai avremmo pensato prima delle elezioni di dov… - Lucia41194788 : @HSkelsen Pero il nord non vuole il voto il duo comico salvini/Berlusconi indietreggerà - FirenzePost : Berlusconi -Salvini: “M5S inaffidabile, pronti al voto”. Ma attendono le decisioni di Draghi -