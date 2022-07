Salvini e Berlusconi: impossibile governare co M5s, pronti al voto. 1000 sindaci per Draghi (Di domenica 17 luglio 2022) - I Cinquestelle sono ritenuti 'inaffidabili ' dai due leader che si sono incontrati a Villa Certosa in Sardegna. Concordi nell'attendere l'evoluzione della crisi di governo, non temono le elezioni ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 17 luglio 2022) - I Cinquestelle sono ritenuti 'inaffidabili ' dai due leader che si sono incontrati a Villa Certosa in Sardegna. Concordi nell'attendere l'evoluzione della crisi di governo, non temono le elezioni ...

