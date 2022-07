Salvini-Berlusconi | Conte ha rotto il patto di fiducia Noi pronti al voto

(Di domenica 17 luglio 2022) AGI - "Il presidente di Forza Italia, Silvio, e il segretario della Lega, Matteo, hanno avuto un lungo e cordiale incontro oggi in Sardegna. I leader del centrodestra di governo hanno esaminato e approfondito la situazione politica". E' quanto si legge in una nota congiunta dei due leade del centrodestra. "Le nuove dichiarazioni di Giuseppe- contraddistinte da ultimatum e minacce - confermano la rottura di quel 'di' richiamato giovedì dal Presidente Mario Draghi e alla base delle sue dimissioni", si legge ancora. "I leader di Forza Italia e Lega, con il consueto senso di responsabilità, hanno dunque concordato di attendere l'evoluzione della situazione politica,comunque a sottoporsi anche a brevissima scadenza al giudizio dei ...

Pubblicità

CarloCalenda : La responsabilità della crisi è tanto dei 5S quanto della Lega. Le continue richieste di sfondare il bilancio pubbl… - AlexBazzaro : Vertice #Salvini-#Berlusconi: 'Siamo pronti ad andare anche alle elezioni a brevissima scadenza.' - fattoquotidiano : CRISI DI GOVERNO Salvini da Berlusconi a Villa Certosa [LA DIRETTA] - CiccioniSe : RT @Misurelli77: Sentire Salvini e Berlusconi straparlare di responsabilità, è uno spettacolo raccapricciante. - AnnaLinusbau : RT @CarloCalenda: La responsabilità della crisi è tanto dei 5S quanto della Lega. Le continue richieste di sfondare il bilancio pubblico e… -

Matteoe Silvioconfermano 'che sia da escludere la possibilità di governare ulteriormente con i 5 stelle per la loro incompetenza e la loro inaffidabilità'. E' quanto si legge in ...... mettono nero su biancoin una nota congiunta. E poi 'confermano che sia da escludere la possibilità di governare ulteriormente con i 5 stelle per la loro incompetenza e la loro ...Nota congiunta dei due leader: "Mai più con i 5 Stelle. Aspettiamo sviluppi ma siamo disponibili a sottoporci al giudizio dei cittadini" ...ITALIA - Intervenuto durante l'ultima puntata di "In Onda", su La7, il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari ha commentato così la crisi di ...