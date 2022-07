Saliti a mille i sindaci pro-Draghi E Meloni li attacca Salvini da Berlusconi a Villa Certosa

(Di domenica 17 luglio 2022) D’Incà chiede una tregua tra Conte e il premier. Lega in pressing: «È venuto meno il patto di fiducia alla base dell’azione di governo basta teatrini»

Pubblicità

sole24ore : Saliti a mille i sindaci pro-Draghi. E Meloni li attacca. D’Incà chiede una tregua tra Conte e il premier… - GraziaMontefal2 : RT @Miti_Vigliero: Saliti a mille i sindaci pro-Draghi. E Meloni li attacca. - albertocencetti : RT @HSkelsen: Saliti a mille i sindaci pro-Draghi. E Meloni li attacca. - ERivetta : RT @Miti_Vigliero: Saliti a mille i sindaci pro-Draghi. E Meloni li attacca. - Naty46967247 : RT @HSkelsen: Saliti a mille i sindaci pro-Draghi. E Meloni li attacca. -

Il Sole 24 ORE

D'Incà chiede una tregua tra Conte e il premier. Lega in pressing: "È venuto meno il patto di fiducia alla base dell'azione di governo, basta teatrini" L'aut aut di Conte - che esige "risposte chiare",...La leggenda dei figli di Enzo Bearzot,sul tetto del mondo dopo aver battuto tutto e tutti E ... Un'impresa che l'eroe compie affrontandodifficoltà e trovando la fiducia in se stesso. La ... Saliti a mille i sindaci pro-Draghi. E Meloni li attacca. D’Incà chiede una tregua tra Conte e il ... L’aut aut di Conte -che esige «risposte chiare», o il M5s non potrà più «condividere una responsabilità diretta di governo»- avvicina sempre più la possibilità delle dimissioni di Draghi e delle elezi ...Tappa molto mossa con arrivo a Mende dopo una salita di seconda categoria che termina a un chilometro dal traguardo: attenzione a fughe e possibili attacchi ...