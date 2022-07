Salernitana | segnali di crescita

(Di domenica 17 luglio 2022) di Marco?De Martino HOFFENHEIM 22 Hoffenheim: Baumann (61’ Philipp), Posch (61’ Akpoguma), Vogt (61’ Adams), Hübner (61’ Bogarde), Kade?ábek (76’ Damar), Prömel (61’ Bischof), Kramari? (61’ Asllani), Rudy (61’ Becker), Skov (76’ John), Dabbur (46’ Baumgartner), Bruun Larsen (17’ Georginio). All.: Breitenreiter: Sepe (46’ Fiorillo), Motoc (79’ Galeotafiore), Gagliolo (46’ Pirola, 74’ Veseli), Bogdan (52’ Lovato), Bohinen (46’ Boultam), Cavion, Capezzi (46’ Coulibaly L.) (74’ Jimenez), Mazzocchi (46’ Kechrida), Jaroszynski (57’ Sy), Botheim (46’ D’Andrea), Kristoffersen (46’ Simy). A disp: Micai, Sorrentino. All.: Nicola Arbitro: Andreas Schett. Assistenti Isgoren e Baysan. RETI 8’ Kramari?, 16’ Kristoffersen, 37’ Georginio, 38’ Cavion NOTE: Spettatori un migliaio circa di cui almeno duecento tifosi granata. Ammoniti Pirola e ...

