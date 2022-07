Sacchi contro Coverciano: «Con le regole di oggi non sarei ammesso, l’Italia è il Paese del clientelismo» (Di domenica 17 luglio 2022) Arrigo Sacchi concede alla Gazzetta dello Sport un’intervista in cui contesta il metodo di Coverciano dove, come scrive il quotidiano Chi vuole ottenere il patentino da allenatore di Prima Categoria Uefa Pro, cioè il massimo, deve avere nel curriculum un certo numero di partite giocate in B, in A o in Nazionale. Sacchi, lo sa che lei non avrebbe il patentino, stando alle regole attuali? «Lo so, e questa è una situazione ridicola, oltre che ingiusta. Non capisco: ma per essere un bravo fantino devo essere stato un cavallo? Qual è il criterio? Io avrò fatto onore al calcio italiano o no? Eppure non ho mai giocato oltre la Quarta Serie. In questo sistema sento lo sgradevole puzzo delle consorterie e del clientelismo, che sono cose tipicamente italiane». Come risolvere il problema? «C’è un solo metodo: ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 17 luglio 2022) Arrigoconcede alla Gazzetta dello Sport un’intervista in cui contesta il metodo didove, come scrive il quotidiano Chi vuole ottenere il patentino da allenatore di Prima Categoria Uefa Pro, cioè il massimo, deve avere nel curriculum un certo numero di partite giocate in B, in A o in Nazionale., lo sa che lei non avrebbe il patentino, stando alleattuali? «Lo so, e questa è una situazione ridicola, oltre che ingiusta. Non capisco: ma per essere un bravo fantino devo essere stato un cavallo? Qual è il criterio? Io avrò fatto onore al calcio italiano o no? Eppure non ho mai giocato oltre la Quarta Serie. In questo sistema sento lo sgradevole puzzo delle consorterie e del, che sono cose tipicamente italiane». Come risolvere il problema? «C’è un solo metodo: ...

Sacchi contro Coverciano: 'Non premia il merito. Io, Klopp e Zeman non alleneremmo' Ne consegue che Arrigo Sacchi, e prima di lui Helenio Herrera, e ancora Zdenek Zeman, Alberto Zaccheroni, Sven Goran Eriksson o Jurgen Klopp oggi non potrebbero laurearsi a Coverciano.