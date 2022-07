Russia: arrestata reporter no - war, criticò guerra Ucraina (Di domenica 17 luglio 2022) La giornalista russa Marina Ovsiannikova, diventata famosa dopo essere apparsa in diretta televisiva con un cartello che criticava l'offensiva di Mosca in Ucraina, è stata arrestata oggi in Russia. Lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 17 luglio 2022) La giornalista russa Marina Ovsiannikova, diventata famosa dopo essere apparsa in diretta televisiva con un cartello che criticava l'offensiva di Mosca in, è stataoggi in. Lo ...

Russia, donna vende per 3500 euro il figlio neonato: i soldi per rifarsi il naso. Arrestata A Kaspiysk, Russia , una donna di 33 anni arrestata per aver venduto il figlio neonato per circa 3500 euro perché voleva sottoporsi a un intervento al naso. Secondo quanto riportato dal Mirror , la donna avrebbe ...