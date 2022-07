Russia, arrestata la reporter no - war Marina Ovsiannikova (Di domenica 17 luglio 2022) Pochi giorni fa un'altra manifestazione contro Putin: da sola davanti al Cremlino per protestare contro l'operazione militare. Divenne celebre per essersi presentata in diretta tv con un cartello anti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 17 luglio 2022) Pochi giorni fa un'altra manifestazione contro Putin: da sola davanti al Cremlino per protestare contro l'operazione militare. Divenne celebre per essersi presentata in diretta tv con un cartello anti ...

