Rugby | Ryan Jones | ' Sono affetto da demenza | la mia vita cade a pezzi' - Sport - Altri Sport - quotidiano net

(Di domenica 17 luglio 2022)Bologna, 17 luglio 2022 - "Il mio mondo sta andando ine non so cosa mi accadrà in futuro". A parlare è, ex rugbista professionista e capitano della nazionale gallese. ...

A soli 41 anni,Jones s i trova a convivere con uno stato di salute problematico , destinato a ... I vertici delnon hanno, finora, fatto alcuna mossa per cercare di contrastare questo ...'Le persone a me vicine notavano dei cambiamenti in me', è questa la drammatica confessione dell'ex capitano della nazionale del Galles diJones. L'uomo che è stato a lungo una colonna ...Gli è stata diagnosticata un’encefalopatia traumatica cronica, malattia neurodegenerativa che colpisce diversi rugbisti ex professionisti ...A soli 41 anni, Ryan Jones si trova a convivere con uno stato di salute problematico, destinato a degenerare con il passare degli anni: "Il mio mondo cade a pezzi. Ho tanta paura, perché ho tre figli ...