Rugby a 7: Italia, il sogno mondiale si infrange contro la Germania (Di domenica 17 luglio 2022) Si è chiusa l’avventura dell’Italia del Rugby 7s nel torneo di qualificazione per la Rugby World Cup 7s 2022 che si disputerà in Sudafrica. E dopo aver chiuso la fase a gironi al secondo posto dietro l’Irlanda, l’Italia si è giocata tutto nel quarto di finale contro la Germania. Dopo le vittorie con Portogallo e Polonia per gli azzurri la sfida più dura, contro i favoriti numero 1 dell’Irlanda a chiudere la fase a gironi. E agli irlandesi basta circa un minuto per trovare un bell’attacco che parte dai propri 22 metri e si conclude tra i pali per lo 0-7 iniziale. Insiste l’Irlanda e nonostante una difesa azzurra molto aggressiva arriva la seconda marcatura per gli uomini in verde e punteggio che sale sullo 0-14, punteggio che porta le due squadre al riposo. Azzurri che ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) Si è chiusa l’avventura dell’del7s nel torneo di qualificazione per laWorld Cup 7s 2022 che si disputerà in Sudafrica. E dopo aver chiuso la fase a gironi al secondo posto dietro l’Irlanda, l’si è giocata tutto nel quarto di finalela. Dopo le vittorie con Portogallo e Polonia per gli azzurri la sfida più dura,i favoriti numero 1 dell’Irlanda a chiudere la fase a gironi. E agli irlandesi basta circa un minuto per trovare un bell’attacco che parte dai propri 22 metri e si conclude tra i pali per lo 0-7 iniziale. Insiste l’Irlanda e nonostante una difesa azzurra molto aggressiva arriva la seconda marcatura per gli uomini in verde e punteggio che sale sullo 0-14, punteggio che porta le due squadre al riposo. Azzurri che ...

Agenzia_Italia : Il giallo dell'ex giocatore di rugby trovato morto in un hotel di Firenze #RickyBibey - delinquenzanews : L’Italia del rugby in carrozzina terza al quadrangolare di Barcellona - GiuseLatorraca2 : @FraPulcini86 @marpuaia @massimozampini Ti racconto un aneddoto . Dublino, 2007. Stadio Crike park, 90.000 spettato… - aladivetro : @Dischivolanti Si vede che non conosci il rugby se pensi che il fuorigioco del calcio sia complicato! ?? Il basket n… - Lollaw6 : @GioNeroBlu Oh, io in Galles al millennium stadium con la maglia azzurra e il tricolore sulle spalle a vedere Galle… -