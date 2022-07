Rugby a 7: Italia femminile, tre sconfitte e addio ai Mondiali (Di domenica 17 luglio 2022) Si è chiusa l’avventura dell’Italdonne del Rugby 7s nel torneo di qualificazione per la Rugby World Cup 7s 2022 che si disputerà in Sudafrica. Dopo le sconfitte di ieri con Belgio e Inghilterra, infatti, per le azzurre è arrivato anche il ko con la Romania che ha spento ogni speranza azzurra. Pronti, via e dopo un minuto e mezzo le azzurre si fanno beffare da una punizione battuta veloce dalla Romania e meta facilissima tra i pali per lo 0-7 iniziale. Prova a costruire qualcosa l’Italia, ma appena perde palla ecco la che difesa si distrae e sull’ala sono le rumene a correre agilmente verso la meta e punteggio che sale sullo 0-14. La ripresa riprende con l’Italia che prova a spingere, ma non trova varchi vincenti. Così devono passare tre minuti, prima che la pressione difensiva delle azzurre nei 5 metri ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) Si è chiusa l’avventura dell’Italdonne del7s nel torneo di qualificazione per laWorld Cup 7s 2022 che si disputerà in Sudafrica. Dopo ledi ieri con Belgio e Inghilterra, infatti, per le azzurre è arrivato anche il ko con la Romania che ha spento ogni speranza azzurra. Pronti, via e dopo un minuto e mezzo le azzurre si fanno beffare da una punizione battuta veloce dalla Romania e meta facilissima tra i pali per lo 0-7 iniziale. Prova a costruire qualcosa l’, ma appena perde palla ecco la che difesa si distrae e sull’ala sono le rumene a correre agilmente verso la meta e punteggio che sale sullo 0-14. La ripresa riprende con l’che prova a spingere, ma non trova varchi vincenti. Così devono passare tre minuti, prima che la pressione difensiva delle azzurre nei 5 metri ...

