Rosario Fiorello | conoscete la moglie? E’ una donna bellissima dallo straordinario successo

Leggi su esclusiva

(Di domenica 17 luglio 2022)é senza ombra di dubbio il re degli showman contemporanei. Un artista a tutto tondo che con le sue doti da comico, cantante, imitatore, presentatore e conduttore può ricoprire qualsiasi ruolo la televisione gli offra. Ma il suoé forse anche merito della grandeche gli sta accanto da anni. Ecco chi è la sua musa.ha iniziato veramente dal basso. E’ stato assunto come tuttofare in un villaggio turistico e da lì è iniziata la sua sfavillante carriera. Durante la sua esperienza nella struttura di ricezione turistica, non ha saputo resistere di fronte al fascino del microfono e una sera, improvvisamente, si è calato nelle parti dell’intrattenitore riscuotendo un enorme(fonte web)Dai villaggi turistici alle vette ...