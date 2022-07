Romina Power | beccata in dolce compagnia dell’aspirante cantante La FOTO che l’incastra

(Di domenica 17 luglio 2022) Colpo di scena per: la notaè stataal mare proprio con LUI. Lanon mente. Da non perdere. Dalle sue primissime apparizioni al cinema… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

Miljan2306 : Al Bano and Romina Power - Liberta - Modigliani - ParliamoDiNews : Romina Power, al mare con l’uomo della sua vita: altro che Albano - - zazoomblog : Romina Power al mare con l’uomo della sua vita: altro che Albano - #Romina #Power #l’uomo #della #vita:… - zazoomblog : Romina Power attacco di “nostalgia canaglia”. Ricorda Albano così e i fan impazziscono - #Romina #Power #attacco #“… - zazoomblog : Romina Power attacco di “nostalgia canaglia”. Ricorda Albano così e i fan impazziscono - #Romina #Power #attacco #… -

, "Armonia" 7 ex aequo. Gipo Farassino, "Non devi piangere Maria" 7 ex aequo. Giorgio Laneve, "Amore dove sei" 9. Rosanna Fratello, "Una rosa e una candela" 10. Mino Reitano, "Cento ......attraverso la trasmissione Rai condotta da Antonella Clerici si è pienamente compreso il rapporto tra Albano e la sua bambina (la quinta se pensa ai 4 figli avuti dal matrimonio con). I ...Al Bano Carrisi e Romina Power non sono più una coppia da tanto tempo: di recente, è spuntato fuori un retroscena..I fan di Al Bano Carrisi e Romina Power ora possono sognare ad occhi aperti: la testimonianza sul loro rapporto parla molto chiaro ...