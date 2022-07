Roma senza mafie, nel VII Municipio nasce l’Osservatorio permanente (Di domenica 17 luglio 2022) Duirante la campagna elettorale per le scorse amministrative, come vi avevamo raccontato anche su Tua City Mag, quasi tutti i candidati avevano accolto l’invito dell’Associazione Antimafia DaSud per la firma di un protocollo in cui erano indicati alcuni passi e misure per intraprendere il cammino vero una “Roma senza mafie”. Ora, il primo atto formale contro le mafie, la criminalità e la corruzione nella Capitale che va nella direzione auspicata dal protocollo “Roma senza mafie”, promosso da Associazione daSud e Avviso Pubblico, arriva dal Municipio VII, il cui consiglio ha approvato all’unanimità dei presenti la delibera che istituisce il primo Osservatorio permanente della città sulla Legalità e l’Antimafia Sociale. «Finalmente ... Leggi su tuacitymag (Di domenica 17 luglio 2022) Duirante la campagna elettorale per le scorse amministrative, come vi avevamo raccontato anche su Tua City Mag, quasi tutti i candidati avevano accolto l’invito dell’Associazione Antimafia DaSud per la firma di un protocollo in cui erano indicati alcuni passi e misure per intraprendere il cammino vero una “”. Ora, il primo atto formale contro le, la criminalità e la corruzione nella Capitale che va nella direzione auspicata dal protocollo “”, promosso da Associazione daSud e Avviso Pubblico, arriva dalVII, il cui consiglio ha approvato all’unanimità dei presenti la delibera che istituisce il primo Osservatoriodella città sulla Legalità e l’Antimafia Sociale. «Finalmente ...

