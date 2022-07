Roma: rifiuti, proteste e trasporti precari mettono in ginocchio il turismo. Federalberghi: ‘Riduzione tra il 20 e il 30% delle camere’ (Di domenica 17 luglio 2022) Roma. Tra proteste — ricordiamo la recentissima manifestazione dei tassisti — la metro chiusa di notte, i roghi che funestano la città e i rifiuti che fanno a gara nel contendersi il marciapiede capitolino, i disagi per i turisti e per i cittadini purtroppo non mancano. Le prime, evidenti conseguenze di questa situazione si riscontrano nel settore del turismo, dove si registrano le prime disdette e mancano all’appello già mezzo milione di telespettatori. Numeri che fanno riflettere e che preludono un bilancio non esattamente roseo per la città. Degrado Capitale: le denunce social della situazione Come anticipato, le cause di una simile situazione sono da ricercare nel degrado in cui versa la Capitale. Degrado che nel corso delle ultime settimane è stato rilanciato a più riprese sui social e anche da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 17 luglio 2022). Tra— ricordiamo la recentissima manifestazione dei tassisti — la metro chiusa di notte, i roghi che funestano la città e iche fanno a gara nel contendersi il marciapiede capitolino, i disagi per i turisti e per i cittadini purtroppo non mancano. Le prime, evidenti conseguenze di questa situazione si riscontrano nel settore del, dove si registrano le prime disdette e mancano all’appello già mezzo milione di telespettatori. Numeri che fanno riflettere e che preludono un bilancio non esattamente roseo per la città. Degrado Capitale: le denunce social della situazione Come anticipato, le cause di una simile situazione sono da ricercare nel degrado in cui versa la Capitale. Degrado che nel corsoultime settimane è stato rilanciato a più riprese sui social e anche da ...

sbonaccini : @ettore_licheri Per quale motivo i rifiuti prodotti a Roma non volete smaltirli nel vostro territorio ma pretendete… - marcodimaio : Questa la situazione in molte città dell’Ucraina stanotte. E Italia rischiamo di perdere un premier solido, autorev… - wireditalia : Anziché assumersi la responsabilità dei problemi con superbonus 110%, reddito di cittadinanza e rifiuti a Roma, il… - CorriereCitta : Roma: rifiuti, proteste e trasporti precari mettono in ginocchio il turismo. Federalberghi: ‘Riduzione tra il 20 e… - giannantonio51 : RT @cora1cara: Il termovalorizzatore di Bellinzona nel Cantone Ticino non inquina e funziona senza intoppi. In Lombardia ve ne sono 4 e sma… -