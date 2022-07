Roma | Mourinho svela tatuaggio | sono le 3 coppe europee

Pubblicità

TuttoMercatoWeb : TMW - Roma, Dybala pronto ad accettare l'offerta dei giallorossi: la Joya verso il sì a Mourinho - angelomangiante : Roma e Napoli hanno presentato due proposte serie a #Dybala. Roma ha proposto circa 4,5 m + bonus (legati a presen… - AliprandiJacopo : Una settima fa la chiamata di #Mourinho a #Dybala per aumentare anche il pressing sulla Roma. Tra oggi e domani P… - H4B1T93 : RT @angelomangiante: Roma e Napoli hanno presentato due proposte serie a #Dybala. Roma ha proposto circa 4,5 m + bonus (legati a presenze… - bella2110_ : RT @angelomangiante: Roma e Napoli hanno presentato due proposte serie a #Dybala. Roma ha proposto circa 4,5 m + bonus (legati a presenze… -

Corriere dello Sport

Ecco il mio tatuaggio" FOTOGALLERY ©Getty %s Foto rimanenti Calciomercato Tutti gli acquisti e le cessioni dellaha accolto Celik, il fedelissimo Matic e Svilar. Confermate le partenze ...Le tre principali coppe europee, una di fianco all'altra, con i colori dei club con cui le ha vinte nel corso degli anni: è questo il tatuaggio del tecnico dellaJosé, che questa mattina lo ha mostrato a tutti su Instagram: "Questo è il mio tatuaggio. La gioia dei romani mi ha spinto a farlo - esordisce Mou - Allora ho pensato a qualcosa di ... Roma, dentro i segreti del ritiro: il programma di Mourinho José Mourinho ha svelato il suo tatuaggio. O meglio, per ora ha mostrato su Instagram il disegno di che cosa rappresenta: si tratta delle tre coppe europee vinte in carriera, che campeggeranno sulla s ...Al momento, riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito, non ci sono altre squadre interessate a Dybala oltre a Roma e Napoli: la sensazione è che il giocatore, attualmente svincolato, ...