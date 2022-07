Roma, incendio in via della Pisana: strada chiusa (FOTO) (Di domenica 17 luglio 2022) Non sembra davvero esserci tregua a Roma, che da settimane ormai deve fare i conti con incendi. Che siano di grosse dimensioni o focolai piccoli, le fiamme non si fermano. Anzi, continuano a propagarsi. Questa volta il fuoco è divampato in via della Pisana e ha interessato, come accade spesso, sterpaglie. Via della Pisana chiusa al traffico Come fa sapere Roma Mobilità, via della Pisana è chiusa per incendio all’altezza di via del Ponte Pisano. Il traffico, quindi, viene deviato su via del Ponte Pisano e via di Brava. Intanto, sui social è partito il tam tam: tra la rabbia dei cittadini e le immagini dell’alta colonna di fumo, che è già ben visibile in cielo. I vigili del fuoco ora sono al lavoro per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 17 luglio 2022) Non sembra davvero esserci tregua a, che da settimane ormai deve fare i conti con incendi. Che siano di grosse dimensioni o focolai piccoli, le fiamme non si fermano. Anzi, continuano a propagarsi. Questa volta il fuoco è divampato in viae ha interessato, come accade spesso, sterpaglie. Viaal traffico Come fa sapereMobilità, viaperall’altezza di via del Ponte Pisano. Il traffico, quindi, viene deviato su via del Ponte Pisano e via di Brava. Intanto, sui social è partito il tam tam: tra la rabbia dei cittadini e le immagini dell’alta colonna di fumo, che è già ben visibile in cielo. I vigili del fuoco ora sono al lavoro per ...

vigilidelfuoco : #Roma, le impressionanti immagini dell’#incendio di ieri sera a #Centocelle. Realizzate con i droni dei… - vigilidelfuoco : ?? #Roma, #incendio zona Centocelle: proseguono le operazioni di spegnimento, 100 #vigilidelfuoco al lavoro con 50 m… - Agenzia_Ansa : Un vasto incendio è divampato questo pomeriggio a Roma nella zona di via Casilina. La densa nube di fumo è visibile… - CorriereCitta : Roma, incendio in via della Pisana: strada chiusa (FOTO) - LuceverdeRoma : ??#Roma #incendio - Via della Pisana ??Incendio di fogliame altezza Via del Ponte Pisano > Via di Brevetta ?Chiu… -