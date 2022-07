Roma e il ‘maniaco’ degli ascensori | ‘Mi ha chiesto se avevo bisogno di aiuto | poi mi ha stuprata’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 17 luglio 2022) Si mostrava gentile, affabile e con la scusa di aiutare le donne, vedendole in difficoltà con le buste della spesa, metteva in pratica il suo ‘piano’. Quello di abusare di loro, giocando sulla ‘gentilezza’ iniziale e su quell’approccio che non faceva certo pensare che l’uomo, una volta dentro l’ascensore, si sarebbe trasformato in un mostro. Violenze che si sono consumate a, vittime sempre donne, che cadevano, loro malgrado, nella trappola di Andrea A., meglio conosciuto (e tristemente) come il maniaco, che nel 2020 è stato condannato a 5 anni e 8 mesi di reclusione con l’accusa di violenza sessuale e minacce. Il racconto di una donna violentata in ascensore Il modus operandi era sempre lo stesso. Cambiavano i quartieri della Capitale, da quello Trieste e Africano, fino a Piazza Bologna e Re di ...