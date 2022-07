Roma-Dybala | si entra nel vivo | oggi l'incontro con l'entourage

(Di domenica 17 luglio 2022) Il via libera è arrivato., dopo alcuni contatti telefonici con Mourinho e l’con Totti, ha deciso di ascoltare e...

Pubblicità

angelomangiante : Roma e Napoli hanno presentato due proposte serie a #Dybala. Roma ha proposto circa 4,5 m + bonus (legati a presen… - DiMarzio : #Dybala, ad oggi le uniche pretendenti sono #Roma e #Napoli: l'argentino presto dovrebbe prendere una decisione?? - TuttoMercatoWeb : TMW - Roma, Dybala pronto ad accettare l'offerta dei giallorossi: la Joya verso il sì a Mourinho - TuttoCalcioo_ : #Napoli sempre più vicino a #Dybala, l’ex #Juventus entro giovedì sceglierà la sua destinazione. In pole il Napoli… - YBah96 : RT @repubblica: Calciomercato in diretta: Dybala dice si' alla Roma -

Con loro dovrebbe esserci anche Fabrizio De Vecchi, intermediario dell'operazione e persona molto vicina ai destini di. L'OFFERTA - Laha pronta un'offerta da circa 5,5 milioni più bonus ...L'eventuale uscita di Dzeko avrebbe una certa influenza sull'affare, anche se l'argentino si starebbe convincendo ad accettare il progetto dellae il tempo a disposizione ormai non è ...Paulo Dybala ha deciso di non attendere più l’Inter e secondo Sky il giocatore viene seguito solo da Napoli e Roma. Al momento sono le sole due squadre ad aver avuto contatti costanti con il giocatore ...Stando a quanto afferma Sky Sport, una possibile partenza di Matthijs De Ligt dalla Juventus potrebbe dare il via ad un domino di mercato. Infatti, con la cessione dell'olandese i ...