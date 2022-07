Roma, 26enne ucciso a coltellate ad Anzio: padre ferisce due buttafuori (Di domenica 17 luglio 2022) Roma, 17 lug. - (Adnkronos) - Un giovane di 26 anni è stato ucciso la notte scorsa ad Anzio, Roma, colpito da una coltellata nella zona della movida, nei pressi del locale La Bodeguita. Ignoti i motivi dell'omicidio. Indaga la Polizia del commissariato di Anzio, sul posto per ricostruire la dinamica dei fatti. La vittima è Leonardo Muratovic, pugile, originario di Aprilia. E' stato colpito da varie coltellate ed è morto in ospedale dove è stato trasportato dal 118 in gravissime condizioni. Sul caso, oltre al Commissariato di Anzio, indaga anche la Squadra mobile e la procura di Velletri ha aperto un fascicolo per omicidio. Il padre della giovane vittima ha accoltellato due addetti alla vigilanza ascoltati in commissariato. L'uomo è stato arrestato, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 luglio 2022), 17 lug. - (Adnkronos) - Un giovane di 26 anni è statola notte scorsa ad, colpito da una coltellata nella zona della movida, nei pressi del locale La Bodeguita. Ignoti i motivi dell'omicidio. Indaga la Polizia del commissariato di, sul posto per ricostruire la dinamica dei fatti. La vittima è Leonardo Muratovic, pugile, originario di Aprilia. E' stato colpito da varieed è morto in ospedale dove è stato trasportato dal 118 in gravissime condizioni. Sul caso, oltre al Commissariato di, indaga anche la Squadra mobile e la procura di Velletri ha aperto un fascicolo per omicidio. Ildella giovane vittima ha accoltellato due addetti alla vigilanza ascoltati in commissariato. L'uomo è stato arrestato, ...

