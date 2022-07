Rkomi e Paola Di Benedetto si sono già lasciati | il motivo fa discutere

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 17 luglio 2022) Solo qualche settimana fa,Dierano stati pizzicati in giro per Milano. La loro complicità era palese, tant’è che loro stessi hanno deciso di uscire allo scoperto confermando la relazione. Tuttavia, pare proprio che questo flirt sia durato pochissimo in quanto il cantante si sarebbe improvvisamente tirato indietro. The Pipol svela alcuni dettagli inediti, intanto che emergono ulteriori voci su quella che sarebbe stata la scelta del nuovo giudice di X-Factor. GF VIp, Gueda Goria ricoverata e operata d’urgenza: il drammatico video messaggio La figlia di Maria Teresa Ruta non si è sentita bene ed è stata necessaria una corsa all'ospedaleDi ...