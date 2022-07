Rinnovo contratto, ritorno in classe e riforma del reclutamento: la crisi di Governo può avere effetti negativi. I sindacati sono preoccupati (Di domenica 17 luglio 2022) sono ore di grande tensione in tutto il Paese. E anche la scuola guarda con estrema attenzione gli sviluppi della crisi di Governo, che ha visto le dimissioni del premier Mario Draghi respinte dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Mercoledì Draghi è atteso in Parlamento. Nel frattempo i sindacati della scuola non nascondono la propria preoccupazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 17 luglio 2022)ore di grande tensione in tutto il Paese. E anche la scuola guarda con estrema attenzione gli sviluppi delladi, che ha visto le dimissioni del premier Mario Draghi respinte dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Mercoledì Draghi è atteso in Parlamento. Nel frattempo idella scuola non nascondono la propria preoccupazione. L'articolo .

Pubblicità

AntoVitiello : ?? Il #Milan in queste ore, anche oggi, sta definendo il contratto di Zlatan #Ibrahimovic, il rinnovo sarà annunciato settimana prossima - Inter : Ten years... and counting! Ufficiale il rinnovo di contratto di Samir Handanovic ????? #ForzaInter - MatteoBarzaghi : Inter si sta lavorando ora alla risoluzione di Vidal. Su Skriniar si aspetta offerta del Psg che possa avvicinarsi… - Yuro_23 : RT @IlarioDiGiovamb: Capitolo #Zaniolo. Ad oggi non esiste trattativa per una sua cessione. Il calciatore è partito forte e vuole prendersi… - xenobot_yeah : RT @IlarioDiGiovamb: Capitolo #Zaniolo. Ad oggi non esiste trattativa per una sua cessione. Il calciatore è partito forte e vuole prendersi… -