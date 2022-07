Regolamentazione delle lobby, ultime notizie dal fronte europeo (Di domenica 17 luglio 2022) Ce lo chiede l’Europa. Per l’ennesima volta, le istituzioni internazionali raccomandano all’Italia di introdurre una Regolamentazione sul lobbying accompagnata da interventi normativi che prevengano i conflitti di interessi e rafforzino la trasparenza delle donazioni alla politica. Dopo l’Ocse, l’Osce e il Consiglio d’Europa, questa volta è la Commissione europea che nel suo ormai molto atteso report annuale sullo stato di diritto ha ricordato al nostro Paese la necessità di approvare una legge sul lobbying che preveda un registro della trasparenza e renda pubblica l’impronta legislativa. L’analisi della Commissione europea – che tra l’altro chiede all’Italia di proseguire l’impegno nella digitalizzazione anche in chiave anticorruzione – traccia una fotografia puntuale dell’attuale carente quadro normativo in materia ... Leggi su formiche (Di domenica 17 luglio 2022) Ce lo chiede l’Europa. Per l’ennesima volta, le istituzioni internazionali raccomandano all’Italia di introdurre unasuling accompagnata da interventi normativi che prevengano i conflitti di interessi e rafforzino la trasparenzadonazioni alla politica. Dopo l’Ocse, l’Osce e il Consiglio d’Europa, questa volta è la Commissione europea che nel suo ormai molto atteso report annuale sullo stato di diritto ha ricordato al nostro Paese la necessità di approvare una legge suling che preveda un registro della trasparenza e renda pubblica l’impronta legislativa. L’analisi della Commissione europea – che tra l’altro chiede all’Italia di proseguire l’impegno nella digitalizzazione anche in chiave anticorruzione – traccia una fotografia puntuale dell’attuale carente quadro normativo in materia ...

Pubblicità

LeonardoPipito8 : @sonoscema12 Non credo., a parer mio..direi.. 'Consapevolezza e.. Regolamentazione delle Nascite nel Paese.'?????? - IspettoreCrypto : @WClementeIII @Criv81 3. Le criptovalute che hanno un'adeguata decentralizzazione (come Bitcoin) avranno lo status… - ViviCastellanaG : VIDEO - Trasparenza, indipendenza e regolamentazione delle agenzie di rating - Se ne parla a Palazzo comunale… - cohibadelaserna : RT @Internazionale: Le lobby del tabacco e del petrolio finanziano in segreto i gruppi che difendono l’uso delle sigarette elettroniche. L'… - Nazione_Arezzo : Arezzo nella rete delle città europee per la regolamentazione degli affitti turistici -

Migliori droni economici: guida all'acquisto Oltre a questo, con la nuova regolamentazione, è entrata in vigore anche la categoria Open che include al suo interno altre 3 sottocategorie: A1 , A2 e A3 . Ognuna di queste categorie prevede delle ... Il Sudafrica regolamenterà le criptovalute entro il 2023 Con oltre 6 milioni di persone nel paese che hanno esposizione nel mercato delle criptovalute, la regolamentazione è stata a lungo oggetto di discussione. Come saranno regolamentate le criptovalute ... LA NAZIONE Fedez, la figlia Vittoria dice “papà” in diretta Instagram È arrivato il giorno tanto atteso per Fedez, che da mesi cerca di insegnare alla figlia Vittoria, già perfettamente a suo agio con la parola "mamma", a dire papà. POLIZIA LOCALE. NUOVI AGENTI, GARA EUROPEA PER L’ACQUISTO DELLE DIVISE Definite le linee guida del bando per il biennio 22-23 e la spesa di 2,6 milioni di euro (mi-lorenteggio.com) Milano, 17 luglio 2022 – Sono state definite le linee guida del bando di gara europeo p ... Oltre a questo, con la nuova, è entrata in vigore anche la categoria Open che include al suo interno altre 3 sottocategorie: A1 , A2 e A3 . Ognuna di queste categorie prevede...Con oltre 6 milioni di persone nel paese che hanno esposizione nel mercatocriptovalute, laè stata a lungo oggetto di discussione. Come saranno regolamentate le criptovalute ... Arezzo nella rete delle città europee per la regolamentazione degli affitti turistici È arrivato il giorno tanto atteso per Fedez, che da mesi cerca di insegnare alla figlia Vittoria, già perfettamente a suo agio con la parola "mamma", a dire papà.Definite le linee guida del bando per il biennio 22-23 e la spesa di 2,6 milioni di euro (mi-lorenteggio.com) Milano, 17 luglio 2022 – Sono state definite le linee guida del bando di gara europeo p ...