Regno Unito, transizione energetica: Eni premiata con l’Energy Innovation Award (Di domenica 17 luglio 2022) Eni è stata premiata con l’Energy Innovation Award di Energy Intelligence, a riconoscimento delle strategie messe in atto per la realizzazione della transizione energetica e dell’accelerazione negli investimenti a basse emissioni di carbonio. Il premio sarà consegnato all’Amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, a Londra durante il 2022 Energy Intelligence Forum, che si terrà dal 4 al 6 ottobre. Eni si è classificata al primo posto in termini di obiettivi di riduzione delle emissioni, resilienza del portafoglio e trasformazione del proprio modello di business, e ha costantemente ottenuto un punteggio tra i primi 3 nel Transition Strategy Index. In termini di investimenti a basse emissioni di carbonio, inoltre, la società ha intensificato significativamente le proprie attività ... Leggi su ildenaro (Di domenica 17 luglio 2022) Eni è statacondi Energy Intelligence, a riconoscimento delle strategie messe in atto per la realizzazione dellae dell’accelerazione negli investimenti a basse emissioni di carbonio. Il premio sarà consegnato all’Amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, a Londra durante il 2022 Energy Intelligence Forum, che si terrà dal 4 al 6 ottobre. Eni si è classificata al primo posto in termini di obiettivi di riduzione delle emissioni, resilienza del portafoglio e trasformazione del proprio modello di business, e ha costantemente ottenuto un punteggio tra i primi 3 nel Transition Strategy Index. In termini di investimenti a basse emissioni di carbonio, inoltre, la società ha intensificato significativamente le proprie attività ...

