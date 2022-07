Regno Unito, allerta rossa per il caldo: è la prima volta. Il premier Johnson diserta la riunione di emergenza del governo (Di domenica 17 luglio 2022) Il governo britannico dichiara allerta rossa in tutto il Paese a causa dell’ondata di caldo che da domani investirà tutto il territorio. E’ la prima volta che un’allerta rossa viene emessa da quando il sistema di emergenza caldo è stato introdotto lo scorso anno. Da domani in tutto il Paese, la colonnina di mercurio segnerà temperature ben oltre la media, arrivando fino a 4o gradi martedì. Si supererà, dunque, il precedente record di 38 gradi e mezzo del 2019, registrato a Cambridge. Già nei giorni scorsi, il governo britannico aveva lanciato l’allarme in gran parte del Regno Unito, ma da lunedì, l’allerta di estenderà a tutto il territorio, compresa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 luglio 2022) Ilbritannico dichiarain tutto il Paese a causa dell’ondata diche da domani investirà tutto il territorio. E’ lache un’viene emessa da quando il sistema diè stato introdotto lo scorso anno. Da domani in tutto il Paese, la colonnina di mercurio segnerà temperature ben oltre la media, arrivando fino a 4o gradi martedì. Si supererà, dunque, il precedente record di 38 gradi e mezzo del 2019, registrato a Cambridge. Già nei giorni scorsi, ilbritannico aveva lanciato l’allarme in gran parte del, ma da lunedì, l’di estenderà a tutto il territorio, compresa ...

Pubblicità

antoguerrera : Infatti l’Italia ha più morti per Covid del vituperato Regno Unito in proporzione. Si parla di questo in Italia? No… - EToniutti : Gli #agricoltori olandesi con #camionisti, #pescatori e altro ancora chiedono il supporto dei loro colleghi di Regn… - lorepregliasco : (Twitter è quel posto in cui puoi dire di tutto, ma guai se osi scrivere una sorta di ovvietà, e cioè che gli Stati… - __ANT_Z___ : @quicksilver_ts @OrtigiaP @quicksilver_ts sempre dati ufficiali.... @OrtigiaP ,nel Regno Unito, sarebbe stata lib… - scienzenotizie : RT @scienzenotizie: #Attualità #autoritratto #dipinto #VanGogh Regno Unito: autoritratto di Van Gogh scoperto nel retro di un altro famoso… -