Reati contro il patrimonio e atti persecutori: 2 uomini arrestati tra Ladispoli e Cerveteri (Di domenica 17 luglio 2022) Roma – Continuano i servizi di controllo dei Carabinieri finalizzati ad arginare fenomeni di “malamovida” sul litorale nord della Provincia di Roma, attività in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Matteo Piantedosi in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Coinvolti nei servizi finalizzati a prevenire e reprimere episodi di illegalità e di degrado i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, dei Comandi Stazione di Ladispoli e Cerveteri e della Sezione Radiomobile. L’attività, che rientra nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, ha portato all’arresto di 2 persone – un uomo di 41 anni di nazionalità bulgara ed un 53enne italiano – localizzati dopo intense ricerche su ordine ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 17 luglio 2022) Roma – Continuano i servizi dillo dei Carabinieri finalizzati ad arginare fenomeni di “malamovida” sul litorale nord della Provincia di Roma,vità in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Matteo Piantedosi in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Coinvolti nei servizi finalizzati a prevenire e reprimere episodi di illegalità e di degrado i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, dei Comandi Stazione die della Sezione Radiomobile. L’vità, che rientra nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, ha portato all’arresto di 2 persone – un uomo di 41 anni di nazionalità bulgara ed un 53enne italiano – localizzati dopo intense ricerche su ordine ...

