Rassegna: amichevoli precampionato, vittoria per il Milan, pari per l'Inter. Roma, Mourinho chiama Dybala (Di domenica 17 luglio 2022) Secondo quanto riporta Gazzetta dello Sport, il tecnico giallorosso avrebbe chiamato l'argentino poco prima dell'amichevole con la Portimonense, al fine di convincerlo a seguirlo in quel di Trigoria. ... Leggi su art-news (Di domenica 17 luglio 2022) Secondo quanto riporta Gazzetta dello Sport, il tecnico giallorosso avrebbeto l'argentino poco prima dell'amichevole con la Portimonense, al fine di convincerlo a seguirlo in quel di Trigoria. ...

Pubblicità

firenzeviola_it : VIOLA, Ora mancano sei amichevoli: ecco quali - MRB_it : ?? | Monopoli, tre amichevoli nel ritiro pre-campionato ?? | Dalla rassegna stampa di oggi #MondoRossoBlù #MRB… - ArmandaGelsomin : RT @MilanNewsit: Tuttosport - De Ketelaere, niente amichevoli e Supercoppa in attesa che Milan e Bruges trovino un accordo definitivo https… - sportli26181512 : Tuttosport - De Ketelaere, niente amichevoli e Supercoppa in attesa che Milan e Bruges trovino un accordo definitiv… - MilanNewsit : Tuttosport - De Ketelaere, niente amichevoli e Supercoppa in attesa che Milan e Bruges trovino un accordo definitivo -