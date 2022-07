Rally, Estonia day-4: Kalle Rovanpera domina la scena ed allunga nel Mondiale (Di domenica 17 luglio 2022) Kalle Rovanpera si conferma il padrone del FIA World Rally Championship 2022 vincendo per la seconda volta consecutiva in Estonia. Il #69 di Toyota primeggia per la 7ma volta in carriera, la quinta in un 2022 semplicemente perfetto. Secondo posto conclusivo per la Yaris #33 di Elfyn Evans, terzo per Ott Tanak con la prima delle Hyundai. Mattinata perfetta per il 21enne nativo di Jyväskylä, vincitore di fatto di tutte e tre le frazioni in programma nella prima parte del day-4. Rovanpera ha ceduto solo la 20ma tappa, conclusa al secondo posto con il medesimo tempo di Ott Tanak (Hyundai), un segmento cruciale che ha spento ogni ipotetico sogno di gloria per Elfyn Evans. Un testacoda ha infatti permesso al #69 del gruppo di allungare sul vice-campione del mondo che dopo aver perso altri ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022)si conferma il padrone del FIA WorldChampionship 2022 vincendo per la seconda volta consecutiva in. Il #69 di Toyota primeggia per la 7ma volta in carriera, la quinta in un 2022 semplicemente perfetto. Secondo posto conclusivo per la Yaris #33 di Elfyn Evans, terzo per Ott Tanak con la prima delle Hyundai. Mattinata perfetta per il 21enne nativo di Jyväskylä, vincitore di fatto di tutte e tre le frazioni in programma nella prima parte del day-4.ha ceduto solo la 20ma tappa, conclusa al secondo posto con il medesimo tempo di Ott Tanak (Hyundai), un segmento cruciale che ha spento ogni ipotetico sogno di gloria per Elfyn Evans. Un testacoda ha infatti permesso al #69 del gruppo dire sul vice-campione del mondo che dopo aver perso altri ...

