“Qui non è Hollywood”, su Disney+ il documentario sul delitto di Avetrana (Di domenica 17 luglio 2022) Arriva su Disney+ un nuovo documentario che racconta la tragedia del delitto di Avetrana. 10 anni fa Sara Scazzi morì brutalmente, uccisa da persone a lei care. Sulla piattaforma Disney potremo trovare la storia di questa ragazza e la ricostruzione dell’omicidio. Ecco tutti i dettagli. “Qui non è Hollywood”: su Disney+ il documentario sul delitto di Avetrana Dopo Alfredino Rampi e Yara Gambirasio, ora tocca a Sarah Scazzi. La serie, che sarà trasmessa dalla piattaforma di streaming Disney+, vedrà dietro la macchina da presa il regista pugliese Pippo Mezzapesa e si intitolerà “Qui non è Hollywood”. Lo scorso giovedì 13 luglio in Puglia, si sono conclusi, i casting per la nuova serie tv. Secondo le ... Leggi su tvzap (Di domenica 17 luglio 2022) Arriva suun nuovoche racconta la tragedia deldi. 10 anni fa Sara Scazzi morì brutalmente, uccisa da persone a lei care. Sulla piattaforma Disney potremo trovare la storia di questa ragazza e la ricostruzione dell’omicidio. Ecco tutti i dettagli. “Qui non è”: suilsuldiDopo Alfredino Rampi e Yara Gambirasio, ora tocca a Sarah Scazzi. La serie, che sarà trasmessa dalla piattaforma di streaming, vedrà dietro la macchina da presa il regista pugliese Pippo Mezzapesa e si intitolerà “Qui non è”. Lo scorso giovedì 13 luglio in Puglia, si sono conclusi, i casting per la nuova serie tv. Secondo le ...

matteorenzi : Non è il momento di arrendersi alla rassegnazione. Va fatto di tutto per arrivare al Draghi Bis a cominciare dal fi… - silvia_sb_ : La cosa grave è che qui si fa ancora confusione sulle responsabilità delle difficoltà economiche, dell’aumento dei… - GuidoDeMartini : Qui sotto, per chi non l’avesse ancora letta, la sentenza che reintegra la sanitaria sospesa perché non vaccinata????… - pantycat : RT @GGardalino: @Aramcheck76 1/ Dunque, da quello trapellato qui in Grecia: l'aereo schiantatosi ieri portava oltre 11 tonnellate di munizi… - mariellaM5S : @stella_branca @Maxnuccio @TizianaFerrario @GiuseppeConteIT Poi 9 titoletti buttati la cosa? Se invece di parlare c… -