Quanti soldi hanno guadagnato Paola Egonu e le azzurre vincendo i premi individuali di Nations League? Tutte le cifre (Di domenica 17 luglio 2022) Paola Egonu è stata premiata come MVP della Nations League 2022 di volley femminile. Ben quattro azzurre sono state inserite nel Dream Team, il sestetto ideale della prestigiosa competizione internazionale itinerante: Paola Egonu è stata eletta miglior opposto, Caterina Bosetti è stata eletta come miglior schiacciatrice, Alessia Orro è stata riconosciuta come miglior palleggiatrice, Monica De Gennaro è stata scelta come miglior libero. Un trionfo totale dell’Italia, che ha vinto la kermesse al termine di una cavalcata magistrale: 10 partite vinte sulle 12 disputate nella fase preliminare, poi il dominio totale nella fase a eliminazione diretta con le schiaccianti affermazioni nell’ordine su Cina, Turchia e Brasile. Le ragazze del CT Davide Mazzanti ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022)è stataata come MVP della2022 di volley femminile. Ben quattrosono state inserite nel Dream Team, il sestetto ideale della prestigiosa competizione internazionale itinerante:è stata eletta miglior opposto, Caterina Bosetti è stata eletta come miglior schiacciatrice, Alessia Orro è stata riconosciuta come miglior palleggiatrice, Monica De Gennaro è stata scelta come miglior libero. Un trionfo totale dell’Italia, che ha vinto la kermesse al termine di una cavalcata magistrale: 10 partite vinte sulle 12 disputate nella fase preliminare, poi il dominio totale nella fase a eliminazione diretta con le schiaccianti affermazioni nell’ordine su Cina, Turchia e Brasile. Le ragazze del CT Davide Mazzanti ...

