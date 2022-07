Provedel Lazio, nuova offerta fatta allo Spezia. I dettagli (Di domenica 17 luglio 2022) Provedel Lazio, i biancocelesti hanno presentato una nuova proposta allo Spezia. I dettagli dell’offerta La Lazio prova ad accelerare per Ivan Provedel per completare così il reparto portieri a disposizione di Sarri. Stando a quanto rifeito da Gazzetta.it, i biancocelesti avrebbero alzato un’offerta allo Spezia pari a 4 milioni di euro comprendenti una serie di ulteriori bonus. L’ok di Provedel è già arrivato per un contratto quinquennale a 1,3 milioni a stagione. Al portiere friulano, inoltre, è stata garantita la possibilità di giocarsi il posto da titolare alla pari con l’altro neo arrivato Maximiano. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 luglio 2022), i biancocelesti hanno presentato unaproposta. Idell’Laprova ad accelerare per Ivanper completare così il reparto portieri a disposizione di Sarri. Stando a quanto rifeito da Gazzetta.it, i biancocelesti avrebbero alzato un’pari a 4 milioni di euro comprendenti una serie di ulteriori bonus. L’ok diè già arrivato per un contratto quinquennale a 1,3 milioni a stagione. Al portiere friulano, inoltre, è stata garantita la possibilità di giocarsi il posto da titolare alla pari con l’altro neo arrivato Maximiano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

