Premio Massimo Troisi | record di presenze la XXII edizione | i vincitori dei concorsi

Si è conclusa con successo la XXII edizione del Premio Massimo Troisi che in cinque giorni ha registrato la presenza di oltre diecimila persone affollando l'arena di Villa Bruno location della kermesse dedicata al grande attore sangiorgese. Il Premio è organizzato e promosso dal Comune di San Giorgio a Cremano e realizzato con un contributo della Regione Campania. concorsi, musica e tanta comicità sono stati i fattori che hanno caratterizzato questa edizione che ha visto l'attore e showman Gino Rivieccio fare da perfetto padrone di casa. Accompagnato dalla giornalista Titta Masi il direttore artistico ha accolto grandi interpreti della comicità nazionale come Ezio Greggio e Ale e Franz – interagendo con loro in esilaranti sketches e regalandoci altri ...

