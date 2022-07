(Di domenica 17 luglio 2022)nel pomeriggio di oggi, 17 luglio, tra. Lesono divampate intorno alle ore 16:00 nelle sterpaglie a ridosso della via del, all’incrocio con via Campo Verde. Case minacciate dallee mezzi agricoli distrutti In poco tempo lesono aumentate, andando minacciare le. Hanno inoltre coinvolto un’azienda agricola, distruggendo alcuni mezzi di lavoro. Una densa colonna di fumo nero si è levata in cielo a causa dell’dei mezzi agricoli, completamente distrutti. L’intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco die di Marino. Data la vastità ...

Pubblicità

CorriereCitta : Pomezia-Torvaianica, spaventoso incendio sulla via del Mare: le fiamme minacciano le abitazioni (FOTO) - News_24it : TORVAIANICA – I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un uomo di 52 anni, originario di Roma, grav… -

Il Corriere della Città

... ma viene arrestato dai carabinieri della compagnia di. È successo giovedì scorso in un appartamento adove da anni vive la donna. La mattina una sua amica la chiama per ...NewTuscia -" Giornata speciale al Parco Zoomarine divenerdì 1 luglio 2022. Una rappresentanza di donne e uomini della Guardia di Finanza, con a corredo alcuni mezzi impiegati nei servizi di ... Pomezia-Torvaianica, spaventoso incendio sulla via del Mare: le fiamme minacciano le abitazioni (FOTO) Spaventoso incendio nel pomeriggio di oggi, 17 luglio, tra Pomezia e Torvaianica. Le fiamme sono divampate intorno alle ore 16:00 nelle sterpaglie a ridosso della via del Mare, all’incrocio con via Ca ...Il Sindaco: "In questi 4 anni abbiamo rivoluzionato il volto di tanti quartieri, portando strade, marciapiedi, acqua e verde in zone completamente trascurate" ...