Polemiche per la presenza di Orsini al Giffoni Film Festival. L’ennesima, inutile bagarre social (Di domenica 17 luglio 2022) Roma, 17 lug – Appena il tempo di annunciare la presenza, prevista per il 27 luglio, di Alessandro Orsini al Giffoni Film Festival e scoppia L’ennesima polemica. Le Polemiche su Orsini Tra registi, attori e personaggi popolari tra i ragazzi quest’anno nel programma del Giffoni Film Festival ci sarà anche Alessandro Orsini, docente di sociologia del turismo alla Luiss. In questi tempi di etichette e polarizzazioni forzate la sua presenza non poteva ovviamente passare inosservata. Infatti, Orsini è ormai diventato uno dei volti più noti e riconoscibili nel dibattito sulla guerra in Ucraina, con l’aggravante di essere dalla parte ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 17 luglio 2022) Roma, 17 lug – Appena il tempo di annunciare la, prevista per il 27 luglio, di Alessandroale scoppiapolemica. LesuTra registi, attori e personaggi popolari tra i ragazzi quest’anno nel programma delci sarà anche Alessandro, docente di sociologia del turismo alla Luiss. In questi tempi di etichette e polarizzazioni forzate la suanon poteva ovviamente passare inosservata. Infatti,è ormai diventato uno dei volti più noti e riconoscibili nel dibattito sulla guerra in Ucraina, con l’aggravante di essere dalla parte ...

