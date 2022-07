PlayStation conferma l’acquisizione di Bungie | si prospetta un nuovo futuro per Sony

Leggi su computermagazine

(Di domenica 17 luglio 2022) Botta e risposta. Al netto di inevitabili tempi burocratici e non senza il superamento dello sbarramento della sempre vigile Federal Trade Commission, alcuni colossi della tecnologia si stanno sfidando a colpi di acquisizioni.– Adobe StockCosì, mentre Microsoft stringe per prendere uno dei leader del mondo dei gaming, Activision Blizzard (quelli di Call of Duty o Diablo, tanto per capirci),dida parte di. LaStudios è una nota azienda statunitense specializzata nello sviluppo di videogiochi fondata negli anni ’90 da Alex Seropian e Jason Jones. L’azienda di Chicago ora di appresta a passare al nemico., da Microsoft ail passo è ...