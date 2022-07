"Pioggia tutto il mese". Meteo, ecco la verità su cosa accadrà tra pochi giorni (Di domenica 17 luglio 2022) Il caldo record sta per prendersi una breve pausa? O davvero durerà per altri due mesi come molti esperti sostengono? Come riporta il sito Meteo.it "le previsioni a lungo termine, sebbene siano più attendibili che in passato, restano tuttavia alquanto fallaci: ad ogni modo indicano un prosieguo della stagione tale e quale come l'incipit, ovvero bollente, con temperature decisamente oltre le medie dopo la breve pausa di queste ore". Ma attenzione, avvertono gli esperti, "alcuni indizi ci fanno pensare che qualcosa potrebbe andare storto: cambiamento climatico non significa solo più caldo o più siccità, bensì soprattutto estremizzazione". Questo significa che "a periodi più caldi e secchi potrebbero alternarsi fasi più piovose e fredde anche in modo eccezionale con grandinate giganti". Se infatti si guarda agli ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 luglio 2022) Il caldo record sta per prendersi una breve pausa? O davvero durerà per altri due mesi come molti esperti sostengono? Come riporta il sito.it "le previsioni a lungo termine, sebbene siano più attendibili che in passato, restano tuttavia alquanto fallaci: ad ogni modo indicano un prosieguo della stagione tale e quale come l'incipit, ovvero bollente, con temperature decisamente oltre le medie dopo la breve pausa di queste ore". Ma attenzione, avvertono gli esperti, "alcuni indizi ci fanno pensare che qualpotrebbe andare storto: cambiamento climatico non significa solo più caldo o più siccità, bensì sopratestremizzazione". Questo significa che "a periodi più caldi e secchi potrebbero alternarsi fasi più piovose e fredde anche in modo eccezionale con grandinate giganti". Se infatti si guarda agli ...

