Philipsen vince la 15^ tappa del Tour davanti a Van Aert

CARCASSONNE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Jasper Philipsen ha vinto la quindicesima tappa del Tour de France 2022, la Rodez-Carcassonne di 202,5 chilometri. Il corridore belga dell'Alpecin Deceuninck si è preso una splendida volata tagliando il traguardo in 4h27'27" davanti a Wout Van Aert (Jumbo-Visma) e al danese Mads Pedersen (Trek-Segafredo). La maglia gialla rimane sulle spalle del danese Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) con lo stesso margine (2'22") su Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), mentre c'è da segnalare il pesante ritiro di Primoz Roglic: lo sloveno ha abbondonato prima dell'inizio della frazione per via dei noti problemi alla spalla e alla zona lombare. Si torna in strada martedì per la sedicesima tappa dopo il giorno di riposo, la Carcassonne-Foix di 178,5 chilometri.

