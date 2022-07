Perdere la vita per qualche euro. Rider di 47 anni muore a Angri mentre effettua le consegne (Di domenica 17 luglio 2022) Perdere la vita per qualche euro. Perdere la vita mentre si lavora. Perdere la vita per portare la cena a qualcuno. È successo ad Angri, in provincia di Salerno, dove nella serata di venerdì 15 luglio un Rider di 47 anni è morto in un tragico incidente stradale. È l’ennesima morte bianca sul lavoro, e sicuramente purtroppo non sarà l’ultima. La vittima si chiama Giuseppe Cannavacciuolo, originario di Santa Maria La Carità vicino Napoli, era un Rider di una nota società di delivery. Venerdì sera mentre stava facendo una consegna, l’ultima di quel giorno secondo quanto riportato da La Repubblica, il 47enne in sella al suo scooter si è scontrato contro ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 17 luglio 2022)laperlasi lavora.laper portare la cena a qualcuno. È successo ad, in provincia di Salerno, dove nella serata di venerdì 15 luglio undi 47è morto in un tragico incidente stradale. È l’ennesima morte bianca sul lavoro, e sicuramente purtroppo non sarà l’ultima. La vittima si chiama Giuseppe Cannavacciuolo, originario di Santa Maria La Carità vicino Napoli, era undi una nota società di delivery. Venerdì serastava facendo una consegna, l’ultima di quel giorno secondo quanto riportato da La Repubblica, il 47enne in sella al suo scooter si è scontrato contro ...

Pubblicità

Luce_news : Perdere la vita per qualche euro. Rider di 47 anni muore a Angri mentre effettua le consegne - ostiamare22 : @utentesegreto21 Credo che prima molti pericoli venissero ignorati o, comunque, minimizzati. Nel mio caso parliamo… - pierdelleuve : RT @jacopo_iacoboni: è paragonabile perdere un po' di turismo e avere qualche (modesto) aumento della bolletta a perdere la vita, la casa,… - MaricaPiscicel1 : RT @MarcoDiMaro: Juan Jesus: 'Tifosi, abbiate equilibrio. Nella vita non serve esaltarsi o buttarsi giù. Si sostiene la squadra. Daranno tu… - MaryBoom21 : RT @MarcoDiMaro: Juan Jesus: 'Tifosi, abbiate equilibrio. Nella vita non serve esaltarsi o buttarsi giù. Si sostiene la squadra. Daranno tu… -