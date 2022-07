Perde il controllo dell’auto sul ponte tra Sarnico e Paratico | morto turista olandese

(Di domenica 17 luglio 2022). Ha accusato un malore mentre stava per attraversare ilche collega(BS) e per lui non c’è stato nulla da fare: ècosì, nella serata di sabato 16 luglio, undi 65 anni. Una dinamica che è apparsa chiara da subito: l’uomo, B.A.M.V. le sue iniziali, si trovava al volante della sua Volvo quando improvvisamente ha perso ilproprio mentre si trovava sul viadotto che collega le due sponde del lago e le province di Bergamo e Brescia, finendo per scontrarsi frontalmente contro una Tesla che viaggiava in direzione opposta. La ricostruzione resa dal conducente di quest’ultima ha trovato conferma nelle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona, visionate nella notte dagli ...

Pubblicità

infoitinterno : Perde il controllo dell'auto: grave incidente ad Arlate | FOTO E VIDEO - corriereveneto : Belluno, perde il controllo della moto e si scontra con un’auto: morto 29enne.È successo domenica alle 6.34 lungo l… - Giorno_Brescia : Paratico, perde il controllo dell'auto e si schianta: morto turista 68enne - CosenzaChannel : Trebisacce, perde il controllo del mezzo e finisce sotto un ponte: deceduto - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Perde il controllo della moto prima della galleria e finisce fuori strada: morto sul colpo #longarone -

il Dolomiti

L'indirizzo email non sarà pubblicato. Commento Nome * E - Mail * WebsiteBattuto infatti Tim Gajser: lo slovenosolo 3 punti nei confronti dello svizzero e soprattutto guadagna su tutti gli altri, rimane in totaledella situazione ma oggi, almeno in gara - ... Perde il controllo della moto e si schianta: morto all'alba un giovane di 29 anni LONGARONE. Tragedia della strada, questa mattina, sulla statale dell'Alemagna, a Longarone. Un 29enne è morto in uno scontro molto violento mentre si trovava in sella della sua Ducati. L'incidente è a ...Governo verso la crisi. M5S, fallita mediazione di D’Incà. L... Francesco Moser si separa dalla moglie Carla Merz dopo 41 an... Mattarella ha respinto le dimissioni di Draghi, e lo ha rinv... Ha perso ...