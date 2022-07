Perché Teo Mammucari e Thais Wiggers si sono lasciati? La verità viene fuori solo ora (Di domenica 17 luglio 2022) Teo Mammucari è uno dei personaggi del mondo della televisione più amati. Simpatico, divertente, professionale e sempre dalla battuta pronta, è celebre anche per le sue paparazzate con donne bellissime. Tra le sue relazioni c'è quella con la splendida Thais Souza Wiggers, ma sapete Perché si sono lasciati? Teo Mammucari non ha di certo bisogno di presentazioni. È un ottimo conduttore, giudice e opinionista, e dove c'è lui c'è sempre spensieratezza e buon umore. Teo ha partecipato a tantissimi programmi televisivi, e proprio di recente lo abbiamo visto alla conduzione de Le Iene, insieme con Belén Rodriguez. Il conduttore romano e la showgirl argentina avevano già lavorato insieme tanto tempo fa. Si trattava del famoso programma Sarabanda, dove Teo ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 17 luglio 2022) Teoè uno dei personaggi del mondo della televisione più amati. Simpatico, divertente, professionale e sempre dalla battuta pronta, è celebre anche per le sue paparazzate con donne bellissime. Tra le sue relazioni c'è quella con la splendidaSouza, ma sapetesi? Teonon ha di certo bisogno di presentazioni. È un ottimo conduttore, giudice e opinionista, e dove c'è lui c'è sempre spensieratezza e buon umore. Teo ha partecipato a tantissimi programmi televisivi, e proprio di recente lo abbiamo visto alla conduzione de Le Iene, insieme con Belén Rodriguez. Il conduttore romano e la showgirl argentina avevano già lavorato insieme tanto tempo fa. Si trattava del famoso programma Sarabanda, dove Teo ...

