Perché Marcell Jacobs non corre ai Mondiali? Il nuovo infortunio del Campione Olimpico e il bollettino medico (Di domenica 17 luglio 2022) Marcell Jacobs ha dovuto alzare bandiera bianca e questa notte non correrà le semifinali dei 100 metri ai Mondiali 2022 di atletica leggera. Il Campione Olimpico non scenderà in pista a Eugene (Oregon, USA) a causa di un contrattura al grande adduttore della coscia destra accusata al termine della batteria di ieri, dove corse in 10.04 concludendo al secondo posto alle spalle del giamaicano Oblique Seville. L’Italia si voleva stringere attorno al Messia dell’atletica tricolore, ma la iella ha privato il Bel Paese della presenza del suo fenomeno nella gara più attesa del programma. Si tratta dell’ennesimo infortunio di questa tormentata stagione per il velocista lombardo, che dopo essersi laureato Campione del Mondo sui 60 metri indoor in inverno ha ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022)ha dovuto alzare bandiera bianca e questa notte nonrà le semifinali dei 100 metri ai2022 di atletica leggera. Ilnon scenderà in pista a Eugene (Oregon, USA) a causa di un contrattura al grande adduttore della coscia destra accusata al termine della batteria di ieri, dove corse in 10.04 concludendo al secondo posto alle spalle del giamaicano Oblique Seville. L’Italia si voleva stringere attorno al Messia dell’atletica tricolore, ma la iella ha privato il Bel Paese della presenza del suo fenomeno nella gara più attesa del programma. Si tratta dell’ennesimodi questa tormentata stagione per il velocista lombardo, che dopo essersi laureatodel Mondo sui 60 metri indoor in inverno ha ...

Pubblicità

abuongi : #Atletica Is Marcell Jacobs good enough to get to 100 final and beyond? Ecco perché @crazylongjumper Marcell Jacob… - dwdeservesalife : Mai capito perché #Jacobs sta sul cazzo a tutti in Italia, incontrato ed è tipo una delle persone più disponibili… - TuttocalcioS : Pulito Marcell #Jacobs ????! Semifinale con un 10.04 che promette bene perchè sembra fatto senza troppi sforzi. Eguag… - infoitsport : Mondiali Atletica Marcell Jacobs-Gianmarco Tamberi, la difficile conferma: perché crederci comunque - Eurosport_IT : Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi ci faranno vivere un'altra estate magica? ???? #Atletica | #Athletics | #Jacobs… -