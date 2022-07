«Perché l’Italia ha ancora bisogno di Draghi», l’avvertimento del Financial Times all’Occidente sulla crisi di governo (Di domenica 17 luglio 2022) «La speranza migliore è che Draghi continui a rimanere presidente del Consiglio il più a lungo possibile». Dire che l’editoriale del Financial Times è un endorsement per Mario Draghi sarebbe riduttivo visti i toni scelti dalla rivista economica, una delle più importanti al mondo. La situazione dell’Italia in questo momento viene definita in questi termini: «l’Italia è ora in crisi politica. Con una crisi del costo della vita, la guerra in Ucraina e pacchetto “anti-frammentazione” previsto dalla Banca Centrale Europea, questo è il momento peggiore possibile per entrare in uno stato di confusione». Secondo il Financial Times la soluzione migliore per il nostro Paese sarebbe che Draghi potesse guidare ... Leggi su open.online (Di domenica 17 luglio 2022) «La speranza migliore è checontinui a rimanere presidente del Consiglio il più a lungo possibile». Dire che l’editoriale delè un endorsement per Mariosarebbe riduttivo visti i toni scelti dalla rivista economica, una delle più importanti al mondo. La situazione delin questo momento viene definita in questi termini: «è ora inpolitica. Con unadel costo della vita, la guerra in Ucraina e pacchetto “anti-frammentazione” previsto dalla Banca Centrale Europea, questo è il momento peggiore possibile per entrare in uno stato di confusione». Secondo illa soluzione migliore per il nostro Paese sarebbe chepotesse guidare ...

Pubblicità

borghi_claudio : @tedeschi_stef L'italia starebbe MEGLIO senza il PNRR ma ormai l'abbiamo pagato e dobbiamo ballare, se non partecip… - meb : Oggi all’assemblea di @ItaliaViva per ribadire che siamo al lavoro perché #Draghi resti alla guida del Paese. Non l… - aldotorchiaro : Lo sapete chi pagherà la #crisidigoverno, sì? Grazie a @GiuseppeConteIT, @marcotravaglio e #Casalino l’Italia perd… - andoli73 : RT @HSkelsen: Se date spazio a uno che afferma che i bambini possono essere felici in dittatura è perché non trovate gravi le sue affermazi… - IlnazionalistaD : RT @pieroomega: Il Presidente dell'Emilia Romagna Stefano #Bonaccini: 'il #Movimento dovrà spiegare al Paese perché ha sfiduciato e fatto c… -