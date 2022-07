Per capire cosa succederà mercoledì, leggere le parole di Draghi (Di domenica 17 luglio 2022) Tic toc, tic toc. Scorre inesorabile la sabbia nella clessidra della crisi. Sono rimaste una settantina di ore all’appuntamento al Senato di Mario Draghi, quando la crisi verrà come si dice parlamentarizzata. Quando cioè sarà troppo tardi, quando i giochi saranno fatti e non resterà che ascoltare il de profundis delle larghe intese confermato dal presidente del Consiglio. È possibile che da quella certificazione di morte resusciti un altro governo oppure lo stesso amputato di tutto o di una fetta dei Cinquestelle? È il miracolo nel quale sperano in tanti e per il quale tanti si danno da fare. Mettendo sul tappeto le forti e giustificate preoccupazioni riguardo gli impegni da rispettare, il Pnrr da radicare, le questioni geo-politiche prodotte dalla guerra tra Russia e Ucraina da affrontare. E anche su questa base poggia il pressing delle cancellerie internazionali, a ... Leggi su formiche (Di domenica 17 luglio 2022) Tic toc, tic toc. Scorre inesorabile la sabbia nella clessidra della crisi. Sono rimaste una settantina di ore all’appuntamento al Senato di Mario, quando la crisi verrà come si dice parlamentarizzata. Quando cioè sarà troppo tardi, quando i giochi saranno fatti e non resterà che ascoltare il de profundis delle larghe intese confermato dal presidente del Consiglio. È possibile che da quella certificazione di morte resusciti un altro governo oppure lo stesso amputato di tutto o di una fetta dei Cinquestelle? È il miracolo nel quale sperano in tanti e per il quale tanti si danno da fare. Mettendo sul tappeto le forti e giustificate preoccupazioni riguardo gli impegni da rispettare, il Pnrr da radicare, le questioni geo-politiche prodotte dalla guerra tra Russia e Ucraina da affrontare. E anche su questa base poggia il pressing delle cancellerie internazionali, a ...

Pubblicità

gabrieligm : Articolo di aprile dell’anno scorso. Utile per capire quanto sono profondi i legami tra il Movimento 5 Stelle e la… - MarcelloChirico : La #Juventus è interessata a @LucasHernandez (fratello di Theo) difensore centrale @FCBayern Nel caso non si trova… - ispionline : La crisi energetica colpisce l’#UE. Troveremo un’alternativa al #gas di #Putin? Mosca si sta rafforzando? Per rispo… - azuretxt : sentendo le rotelle che gli girano nel cervello per cercare di capire cosa abbia appena affermato - LidiaPaolillo : RT @Aramcheck76: @GGardalino C'è da capire perché gli Ucraini impieghino mezzi per portare il fosforo bianco in Bangladesh, anche se per co… -