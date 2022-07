**Pd: bilancio in avanzo 600mila euro, crediti per 800mila da parlamentari e ex** (Di domenica 17 luglio 2022) Roma, 17 luglio (Adnkronos) - Il Partito democratico ha chiuso il suo ultimo bilancio (quello relativo all'esercizio 2021) in attivo, con un avanzo di 606.810 euro. Lo spiega il tesoriere Walter Verini nella relazione che accompagna la contabilità del partito approvata dalla Direzione nazionale. I proventi su cui hanno potuto contare i dem ammontano a 9.559.332 euro, tra cui i 6.907.837 euro dal 2xmille (in calo rispetto agli oltre 7mln dell'anno precedente); i circa 2.274.507 euro dei contributi dei parlamentari; i 61.335 euro dei contributi da persone fisiche di cui 32.250 euro vengono dai componenti del governo non parlamentari. La voce proventi è compensata da quella relativa agli oneri di gestione: 9.120.416 ... Leggi su iltempo (Di domenica 17 luglio 2022) Roma, 17 luglio (Adnkronos) - Il Partito democratico ha chiuso il suo ultimo(quello relativo all'esercizio 2021) in attivo, con undi 606.810. Lo spiega il tesoriere Walter Verini nella relazione che accompagna la contabilità del partito approvata dalla Direzione nazionale. I proventi su cui hanno potuto contare i dem ammontano a 9.559.332, tra cui i 6.907.837dal 2xmille (in calo rispetto agli oltre 7mln dell'anno precedente); i circa 2.274.507dei contributi dei; i 61.335dei contributi da persone fisiche di cui 32.250vengono dai componenti del governo non. La voce proventi è compensata da quella relativa agli oneri di gestione: 9.120.416 ...

