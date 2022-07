Paura al Vomero | testate alla Volante della Polizia dopo l’arresto

Pubblicità

NapoliToday : #Cronaca #Vomero Paura per due fidanzatini al Vomero, rapinati e minacciati con coltello e pistola… -

NapoliToday

... non poteva non nascere, tra le vive e moderne strade del, un cocktail bar in grado di ... E mi raccomando, non abbiatea mischiare i vaccini: potete prendere tutte le dosi che gradite!A Napoli, come reso noto dall'Asl Napoli 1, sono già diverse le persone in fila presso il Distretto Sanitario- Arenella, non solo over 60 . ' Over 60 già in fila presso i distretti per la ... Paura per due fidanzatini al Vomero, rapinati e minacciati con coltello e pistola Questa notte carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti al Pronto Soccorso dell’ospedale San Paolo. Un ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...