Paulo Dybala 'molto vicino' a Jose Mourinho alla Roma (Di domenica 17 luglio 2022) 2022-07-17 21:33:10 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: La voce proveniente dai media italiani domenica suggerisce che il free agent Paulo Dybala sia finalmente sul punto di trovare un nuovo club. Il talentuoso attaccante Dybala, ovviamente, è attualmente disponibile per poco più di un acquisto a pagamento, dopo che il club di lunga data della Juventus ha deciso di non rinnovare il contratto del 28enne. Con i precedenti favoriti per concludere un accordo, l'Inter, che da allora ha deciso di staccare la spina per proprio colpo per Dybala dopo aver atterrato Romelu Lukaku, la porta è stata quindi lasciata socchiusa perché altri club possano entrare. I collegamenti, a loro volta, sono stati imminenti con artisti del calibro di Napoli, Milan, Manchester United e Siviglia. Eppure, a questo punto, ...

