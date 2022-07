Parità Euro-Dollaro: cosa cambia nella nostra vita (Di domenica 17 luglio 2022) Non succedeva dal novembre 2002: l’Euro è sceso alla Parità col Dollaro. cambia qualcosa per gli italiani nella vita di tutti i giorni? Leggi su vanityfair (Di domenica 17 luglio 2022) Non succedeva dal novembre 2002: l’è sceso allacolqualper gli italianidi tutti i giorni?

Pubblicità

CottarelliCPI : Notizia di oggi: l’inflazione a giugno negli US sale al 9,1%. In Europa siamo vicini (8,6%). Euro debole (parità co… - ladyonorato : “Il crollo del valore dell'euro fino alla parità rispetto al dollaro ha messo la Banca centrale europea con le spal… - Agenzia_Ansa : L'euro tocca la parità sul dollaro, scivolando ai livelli più bassi da dicembre 2002: intorno alle 10.20, il cross… - DavideFacc : RT @CottarelliCPI: Notizia di oggi: l’inflazione a giugno negli US sale al 9,1%. In Europa siamo vicini (8,6%). Euro debole (parità con $,… - nthellung : RT @CottarelliCPI: Notizia di oggi: l’inflazione a giugno negli US sale al 9,1%. In Europa siamo vicini (8,6%). Euro debole (parità con $,… -